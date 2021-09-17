Про головне: Результати засідання РНБО. Нові правила карантину в Україні

На засіданні Ради безпеки й оборони України 17 вересня ухвалили нові санкції. Понад 80 осіб потраплять до санкційного списку через вибори до Держдуми на окупованих територіях Криму та Донбасу. В Україні запроваджують жовті та зелені COVID-сертифікати.

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Європарламент схвалив резолюцію, у якій закликає Європу бути готовим зупиняти Росію від подальшої агресії до України. В організації заявили про більш жорсткі санкції та обмеження від російських енергоресурсів.

За даними розслідування журналістів, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має коханку на Заході, яка володіє великими статками. Сам Лавров живе коштом олігарха Олега Дерипаски.