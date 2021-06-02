Про головне: Ринок землі запрацює у липні. Легалізація медичного канабісу

17:03

У випуску "Про головне" за 2 червня – місяць залишився до моменту, коли українці зможуть вільно купувати та продавати сільськогосподарські землі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо легалізації канабісу у медичних цілях.