Про головне: Ринок землі запрацює у липні. Легалізація медичного канабісу

2 червня 2021 , 17:03
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Джерело:

24 канал

У випуску "Про головне" за 2 червня – місяць залишився до моменту, коли українці зможуть вільно купувати та продавати сільськогосподарські землі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо легалізації канабісу у медичних цілях.

Також у випуску:

Головною проблемою в Україні, зокрема й у контексті ринку землі, залишається боротьба з корупцією. В Офісі Президента обговорили питання із делегацією американських конгресменів, які прибули до Києва. Також темою для обговорень став перебіг реформ в Україні.

 

Автор: Олексій Печій