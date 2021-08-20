Про головне: РНБО ввела санкції проти Шарія. Меркель зустрілась з Путіним
20 серпня 2021 , 20:11Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Рада нацбезпеки та оборони провела засідання. Повний пакет санкцій запровадили, зокрема, проти проросійського блогера Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій, головного редактора проросійського сайту Ігоря Гужви і нардепа Андрія Деркача. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїхала до Москви. Вона провела зустріч із Володимиром Путіним.
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