Про головне: Російські ракети на кордоні. Реформу судів заблокували

13 вересня 2021 , 20:15
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Джерело:

24 канал

Через тренування Росії і Білорусі біля кордонів України розташовані 200 тисяч солдатів, 80 літаків та гелікоптерів, 760 бойових машин.

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Німецький регулятор енергетичного ринку отримав документи на сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". BNA визначатиме, чи видавати газопроводу сертифікацію, без якої труба не може почати свою роботу.

Випуск "Про головне" за 13 вересня: дивіться відео

 

Автор: Єгор Скоріна