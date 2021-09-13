Про головне: Російські ракети на кордоні. Реформу судів заблокували
13 вересня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Через тренування Росії і Білорусі біля кордонів України розташовані 200 тисяч солдатів, 80 літаків та гелікоптерів, 760 бойових машин.
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Німецький регулятор енергетичного ринку отримав документи на сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". BNA визначатиме, чи видавати газопроводу сертифікацію, без якої труба не може почати свою роботу.
Випуск "Про головне" за 13 вересня: дивіться відео