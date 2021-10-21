Про головне: Розкол в ОПЗЖ. Рекорд хворих на COVID-19

21 жовтня 2021 , 19:56
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Політичну силу "Опозиційна платформа – За життя" абсолютно не підтримують прихильники на тому рівні, про який говорять представники політсили. Україна увійшла до трійки світових лідерів за добовою кількістю смертельних випадків від COVID-19.

Також у випуску:

Війська НАТО готуються до війни з Росією. Альянс погоджує план потенційного нападу Кремля на партнерів Союзу. У НАТО вибудовують схему захисту для стримування зростаючої агресії Росії.

Автор: Єгор Скоріна