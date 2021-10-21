Про головне: Розкол в ОПЗЖ. Рекорд хворих на COVID-19
21 жовтня 2021 , 19:56Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Політичну силу "Опозиційна платформа – За життя" абсолютно не підтримують прихильники на тому рівні, про який говорять представники політсили. Україна увійшла до трійки світових лідерів за добовою кількістю смертельних випадків від COVID-19.
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