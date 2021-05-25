Про головне: Розслідування Bihus.Info. Відеозвернення Протасевича

Журналісти Bihus.Info опублікували розмови ймовірно Віктора Медведчука з російськими чиновниками. Там мовиться про "трубу Медведчука". З'явилось відео затриманого у Білорусі Романа Протасевича. Він нібито "зізнався" у причетності до організацій масових протестів.
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ЄС погрожує введенням нових економічних санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Європейська рада вважає, що затримання у Мінську журналіста Романа Протасевича – це атака на демократію, на свободу висловлювань та європейський суверенітет.