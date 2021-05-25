Про головне: Розслідування Bihus.Info. Відеозвернення Протасевича

16:52

Журналісти Bihus.Info опублікували розмови ймовірно Віктора Медведчука з російськими чиновниками. Там мовиться про "трубу Медведчука". З'явилось відео затриманого у Білорусі Романа Протасевича. Він нібито "зізнався" у причетності до організацій масових протестів.