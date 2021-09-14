Про головне: Самоізоляція Путіна. Нові правила карантину в Україні

19:52

Володимир Путін вкотре "заховався у бункері". Президент Росії пішов на самоізоляцію через випадки коронавірусу в його оточенні. Кабінет міністрів оголосив нові правила карантину в Україні. Вакциновані громадяни отримають привілеї, а невакциновані – не зможуть вільно відвідувати громадські місця та заходи.