Про головне: Самоізоляція Путіна. Нові правила карантину в Україні
14 вересня 2021 , 19:52Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Путін вкотре "заховався у бункері". Президент Росії пішов на самоізоляцію через випадки коронавірусу в його оточенні. Кабінет міністрів оголосив нові правила карантину в Україні. Вакциновані громадяни отримають привілеї, а невакциновані – не зможуть вільно відвідувати громадські місця та заходи.
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Україна очікує на 750 мільйонів доларів траншу від Міжнародного валютного фонду до кінця 2021 року. За словами Дениса Шмигаля, вже найближчим часом місія МВФ приїде в Україну вже наступного тижня, водночас всі умови для отримання нового траншу – виконані. Тому уряд не припускає негативного завершення місії.