Про головне: Скандал довкола "Кузні на Рибальському". Нова стратегія Кремля

19:55

У випуску "Про головне" за 7 липня – директора "Кузні на Рибальському" арештували, а "Богдан Моторс" визнали банкрутом. Водночас у партії Петра Порошенка заговорили про політичне переслідування. "Західні цінності ворожі, а скрепи потріно захищати" – у Росії оновили стратегію національної безпеки.