Про головне: Скандал довкола "Кузні на Рибальському". Нова стратегія Кремля
7 липня 2021 , 19:55Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 7 липня – директора "Кузні на Рибальському" арештували, а "Богдан Моторс" визнали банкрутом. Водночас у партії Петра Порошенка заговорили про політичне переслідування. "Західні цінності ворожі, а скрепи потріно захищати" – у Росії оновили стратегію національної безпеки.
Також у випуску:
Країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – підписали 3 документи, серед яких – декларація про підтримку прагнення Києва до ЄС і НАТО. Також вони погодили декларацію про спільну історичну спадщину та цінності.