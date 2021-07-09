Про головне: Скандал із нардепом Юрченком. Штраф "Новій пошті" на 326 мільйонів гривень
9 липня 2021 , 20:52Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 9 липня – народний депутат Олександр Юрченко, якого виключили з фракції "Слуга народу" через підозру в хабарництві, потрапив у ДТП. Обранець керував незадекларованим авто та, ймовірно, перебував під наркотиками. Держпродспоживслужба оштрафувала "Нову пошту" на 326 мільйонів гривень за розбитий акваріум, вартістю 500 гривень.
Також у випуску:
Мільйон українців повністю імунізувалися від COVID-19 двома дозами вакцини. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поставив ціль – за літо щепити у 5 разів більше людей. Проте коронавірус ще поруч і черговий доказ тому – відсутність глядачів на Олімпійських іграх у Токіо.