Про головне: Скандал із нардепом Юрченком. Штраф "Новій пошті" на 326 мільйонів гривень

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У випуску "Про головне" за 9 липня – народний депутат Олександр Юрченко, якого виключили з фракції "Слуга народу" через підозру в хабарництві, потрапив у ДТП. Обранець керував незадекларованим авто та, ймовірно, перебував під наркотиками. Держпродспоживслужба оштрафувала "Нову пошту" на 326 мільйонів гривень за розбитий акваріум, вартістю 500 гривень.