Про головне: Скандальне призначення від Венедіктової. "Пряма лінія" Путіна
30 червня 2021 , 20:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 30 червня – Ірина Венедіктова передала "департамент війни" у підпорядкування ексюристу Віктора Медведчука. Володимир Путін під час "Прямої лінії" з народом заговорив про Третю світову війну та військові навчання "Сі Бриз".
Також у випуску:
Збірна України з футболу здобула блискучу перемогу на матчі зі Швецією з рахунком 2:1. Команда Андрія Шевченка, яка вперше в історії потрапила в одну восьму фіналу Чемпіонату Європи, тепер просунулася у чвертьфінал.
Випуск програми "Про головне" за 30 червня: дивіться відео