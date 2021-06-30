Про головне: Скандальне призначення від Венедіктової. "Пряма лінія" Путіна

20:00

У випуску "Про головне" за 30 червня – Ірина Венедіктова передала "департамент війни" у підпорядкування ексюристу Віктора Медведчука. Володимир Путін під час "Прямої лінії" з народом заговорив про Третю світову війну та військові навчання "Сі Бриз".