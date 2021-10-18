Про головне: Спостерігачі ОБСЄ у заручниках. Протести на підтримку Саакашвілі

18 жовтня 2021 , 20:03
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Джерело:

24 канал

Проросійські бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ в окупованій Горлівці та Донецьку. Прихильники Міхеіла Саакашвілі влаштували акцію протесту, під час якої правоохоронці затримали 2 активістів.

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У Росії вчені зробили "цікаве" відкриття. Зокрема, якщо вакцинуватися їхнім препаратом від коронавірусу "Супутник V", а потім американським Moderna, то ефект від щеплення начебто буде значно кращим. 

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Автор: Єгор Скоріна