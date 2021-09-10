Про головне: Справа вагнерівців. Нові обшуки в КМДА
10 вересня 2021 , 19:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Тимчасова слідча комісія оприлюднила результати роботи щодо справи вагнерівців. В апараті Київської адміністрації провели обшуки через земельну ділянку поблизу станції метро "Сирець".
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Депутати повернулися з канікул, тож Верховна Рада почала новий політичний сезон. Зокрема, парламент має працювати над судовою та антикорупційною реформами. Від цього залежатимуть відносини України та США.
Випуск "Про головне" за 10 вересня: дивіться відео