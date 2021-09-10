Про головне: Справа вагнерівців. Нові обшуки в КМДА

Тимчасова слідча комісія оприлюднила результати роботи щодо справи вагнерівців. В апараті Київської адміністрації провели обшуки через земельну ділянку поблизу станції метро "Сирець".

Також у випуску:

Депутати повернулися з канікул, тож Верховна Рада почала новий політичний сезон. Зокрема, парламент має працювати над судовою та антикорупційною реформами. Від цього залежатимуть відносини України та США.

Випуск "Про головне" за 10 вересня: дивіться відео