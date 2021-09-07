Про головне: Статус України як головного партнера США. Монастирський – майже 2 місяці глава МВС

Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Депутати планують звернутися до США, щоб Україна стала основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО. Денис Монастирський вже майже 2 місяці обіймає посаду міністра внутрішніх справ. До команди очільника МВС вже виникли питання у експертів і громадськості.

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Депутат Олександр Трухін заявив, що під час аварії був тверезим. А про решту сказав, мовляв, йому заборонили говорити слідчі.

Журналісти повідомили, що за кілька років депутатства матір "слуги народу" придбала нерухомості на 14,5 мільйонів гривень. 70-річна мама Андрія Клочка стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельної ділянки і Tesla.