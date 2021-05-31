Про головне: Суд пом'якшив вирок Стерненку. Уряд не ліквідує ОАСК

17:24

Апеляційний суд Одеської області пом'якшив вирок Сергію Стерненку. Його засудили до 3 років позбавлення волі з заміною на 1 рік умовно. Верховна Рада знову не розгляне законопроєкт про ліквідацію ОАСКу. Спікер парламенту Дмитро Розумков заявив, що документ ще не готовий до розгляду, бо немає рішення профільного комітету.