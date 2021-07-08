Про головне: "Терористична атака" на Білорусь. Нова сторінка Протасевича

У випуску "Про головне" за 8 липня – Олександр Лукашенко повідомив про нібито початок "терористичної атаки" на Білорусь. Затриманого в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича перевели під домашній арешт. Він створив акаунт у твітері.

Також у випуску:

Щоб вважатись олігархом необхідно брати участь у політичному житті, мати значний вплив на засоби масової інформації, бути монополістом на загальнодержавному товарному ринку та володіти активами на більше ніж 1 мільйон прожиткових мінімумів. Якщо три з цих ознак будуть наявні в однієї особи, то вона вноситься в реєстр олігархів. Туди може потрапити Рінат Ахметов.