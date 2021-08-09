Про головне: Цинічна пресконференція Лукашенка. Висновки Олімпіади в Токіо

Олександр Лукашенко провів велику пресконференцію 9 серпня. Його заяви були цинічними та неправдивими. Зокрема, стосувались і України. Олімпіада в Токіо завершилася, однак українські організатори отримали чимало критики у свій бік.

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Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська, яка зазнала тиску з боку режиму Олександра Лукашенка, вирішила продати срібну медаль II Європейських ігор 2019 року. Вона виставила її на аукціон та зазначила, що стартова ціна нагороди – 5 тисяч доларів.

У Києві Сили територіальної оборони спільно з Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовували напад окупантів. Вони навчалися протистояти ворогу.