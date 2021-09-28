Про головне: Угода Росії та Угорщини. ЄС проти деолігархізації

28 вересня 2021 , 20:20
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Джерело:

24 канал

Угорщина підписала прямий контракт із Росією щодо поставки газу – в обхід України. Нардепи з партії "Європейська солідарність" подали позови відразу до трьох інституцій через голосування закону про олігархів.

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Судді вже вдруге намагаються зірвати судову реформу. Роблять це дуже просто – не хочуть делегувати своїх представників до Етичної ради.

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Автор: Катерина Соляр