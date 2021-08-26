Про головне: В Устінової арештували квартиру. Україна отримала транш від МВФ

26 серпня 2021 , 19:50
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Джерело:

24 канал

Депутатка від "Голосу" Олександра Устінова заявила, що на її квартиру наклали арешт, а машину оголосили в розшук. Винним вона назвала заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова. Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2 мільярдів 700 мільйонів доларів.

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Автор: Кучер Адріана