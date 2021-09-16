Про головне: Вибори до Держдуми Росії. Підтримка Польщі для України

16 вересня 2021 , 20:22
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Джерело:

24 канал

У Росії 17 вересня стартують вибори до Держдуми. Їх вважають найменш вільними за 20 років режиму Путіна. Президент Польщі Анджей Дуда виступив за приєднання України до Європейського Союзу.

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У 2022 році Кабмін планує скоротити витрати на роботу Офісу Президента та парламенту. Банкова може отримати на 15% менше, а Рада – на 8%. Водночас собі уряд додав 7%.

Автор: Єгор Скоріна