Про головне: Відставка Разумкова. Угорщина блокує Україну

30 вересня 2021 , 20:11
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У Верховній Раді збирають підписні листи за відставку спікера Дмитра Разумкова. Будапешт не підтримуватиме вступ України в НАТО через нібито втручання в енергетичну політику Угорщини.

Також у випуску:

В Україні поширюється Дельта, а у понад 35 тисяч доз вакцин сьогодні закінчується строк придатності. Від понад 1,5 тисячі вакцин Moderna та 33,5 тисячі вакцин Pfizer мають позбутись.

Автор: Катерина Соляр