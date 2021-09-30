Про головне: Відставка Разумкова. Угорщина блокує Україну
30 вересня 2021 , 20:11Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Верховній Раді збирають підписні листи за відставку спікера Дмитра Разумкова. Будапешт не підтримуватиме вступ України в НАТО через нібито втручання в енергетичну політику Угорщини.
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В Україні поширюється Дельта, а у понад 35 тисяч доз вакцин сьогодні закінчується строк придатності. Від понад 1,5 тисячі вакцин Moderna та 33,5 тисячі вакцин Pfizer мають позбутись.