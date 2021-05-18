Про головне: Відставка Степанова, Криклія, Петрашка. Обшуки в будинку, де живе Кличко

18 травня 2021 , 16:46
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра економіки Ігоря Петрашка. Співробітники СБУ 18 травня провели обшуки в будинку, де живе Віталій Кличко. Мер Києва назвав це черговим прикладом тиску на міську владу.

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Автор: Олексій Печій