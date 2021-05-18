Про головне: Відставка Степанова, Криклія, Петрашка. Обшуки в будинку, де живе Кличко

Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра економіки Ігоря Петрашка. Співробітники СБУ 18 травня провели обшуки в будинку, де живе Віталій Кличко. Мер Києва назвав це черговим прикладом тиску на міську владу.
Також у випуску:
Чинна ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС вкотре показала, як багаторічний конфлікт зробив з Ізраїлю країну передової безпеки. Весь світ спостерігав, як ізраїльська ППО "Залізний купол" збивала в повітрі палестинські ракети.