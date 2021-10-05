Про головне: Відсторонення Разумкова. Напад на журналістів
5 жовтня 2021 , 20:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань Верховної Ради на 2 дні. На журналістів "Схем" напали під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.
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У соцмережах Facebook, Instagram та месенджері Whatsapp 4 жовтня стався глобальний збій, який тривав приблизно 7 годин. На тлі цього глава Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 мільярда доларів.
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