Про головне: Ухвалення закону про корінні народи. COVID-сертифікати в Україні

20:12

У випуску "Про головне" за 1 липня – Верховна Рада ухвалила закон, що так злить Володимира Путіна. Депутати підтримали законопроєкт, який закріплює статус кримськотатарського народу. Україна починає тестувати цифрові COVID-сертифікати. Документ можна буде отримати в "Дії".