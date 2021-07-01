Про головне: Ухвалення закону про корінні народи. COVID-сертифікати в Україні
1 липня 2021 , 20:12Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 1 липня – Верховна Рада ухвалила закон, що так злить Володимира Путіна. Депутати підтримали законопроєкт, який закріплює статус кримськотатарського народу. Україна починає тестувати цифрові COVID-сертифікати. Документ можна буде отримати в "Дії".
Також у випуску:
В Україні відкрили ринок землі. Українці зможуть купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення. Кожен охочий, фізична особа, зможе придбати не більше, ніж 100 гектарів в одні руки. Проте це не означає, що через пов'язаних осіб не можна буде купити більше.