Про головне: ЗСУ застосували Bayraktar. В Харкові відбулась моторошна ДТП
27 жовтня 2021 , 19:45Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збройні сили України вперше були змушені застосувати ударні безпілотники Bayraktar у відповідь на російську агресію. Чергова моторошна ДТП відбулась в Харкові, винуватцем якої є 16-річний хлопець.
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