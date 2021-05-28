Про головне: Зустріч Лукашенка з Путіним. Можлива зупинка постачання бензину з Білорусі

28 травня 2021 , 16:50
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Джерело:

24 канал

Олександр Лукашенко 28 травня зустрівся з Володимиром Путіним. Зустріч політиків відбулась у російському місті Сочі . Білорусь може припинити постачати бензин A-95 в Україну з червня 2021 року. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на власників контрактів з "Білоруською нафтовою компанією".

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Автор: Єгор Скоріна