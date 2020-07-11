У Харкові райвідділ може стати зіркою серіалу. Ексслідчий, а зараз адвокат із Німеччини Олександр Чумаков видав книгу про лихі 1990-ті роки. Впродовж року за нею екранізують серію фільмів.

Олександр Чумаков зараз живе і працює у Німеччині. Про те, як він вирішив написати книгу – читайте далі на 24 каналі.

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Саме у Німеччині Чумаков написав книгу про роботу правоохоронців у 1990-ті роки. Збірку історій із райвідділу назвав "Коли вб'ють, тоді і приходьте". Тепер, за її мотивами, знімуть серію фільмів.

Майже все, що вийде на екрани із 30 оповідань автора відбувалося саме у райвідділі Харкова. Ексслідчий зазначив, що для когось "лихі 90-ті – це анекдоти та сумнівна романтика".

Ми ж не знали, що вони лихі. Будь-яка нарада починалась з перевірки свистка – і все це під слова "місто по коліна в крові",

– розповів автор сценарію для майбутнього серіалу.

Будні міліціонера були заповнені розслідуванням вбивств за відеомагнітофон чи бандитами з колготками на голові. Чумаков описав у книзі і одну ситуацію, яка тоді відбулась. "В колготках зайшли – розбійний напад на квартиру. Люди сиділи обідали. Чому саме в цю квартиру – була інформація, що там магнітофон", – сказав Чумаков.

Долучити до зйомок мають і зірок кіно

Книга Олександра Чумакова почалася з кількох історій, написаних для соцмереж. Тепер вже пройшли перші кастинги для майбутньої екранізації. Долучити мають і кількох українських зірок кіно. За словами автора, зніматимуть за спонсорські кошти.



Олександр Чумаков / Фото скриншот з відео

У підвалі райвідділу відкопали навіть відповідні атрибути: старі набори для зняття відбитків і друкарські машинки.

Для повного занурення в атмосферу кабінети самого райвідділу теж можуть стати знімальними майданчиками. Щоб заполонити коридори міліціонерами та злочинцями з минулого, поки чекають дозвіл.

Можуть запросити на зйомки навіть ветеранів МВС.

Я вважаю, що це буде дуже позитивно для тих працівників, які вже пішли на пенсію,

– запевнив начальник Київського райвідділу Сергій Пономарьов.

Утім назву серіалу поки тримають у таємниці. Водночас Олександр Чумаков вже дописує другу збірку оповідань. Зазначив, що кожному правоохоронцю історій вистачить на трилер.