Pro новини: Податкова амністія. Чого чекати він саміту Байдена та Путіна

23:16

У випуску "Pro новини" за 15 червня –. за допомогою подачі "нульової декларації" для українців передбачили так звану податкову амністію. У Кремлі розуміють, що не можуть розраховувати на те, що політика США буде такою ж поблажливою до Росії, якою вона була за президента ДональдаТрампа. Відтак Путін не очікує на гучний прорив у перемовинах з Байденом.