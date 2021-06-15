Pro новини: Податкова амністія. Чого чекати він саміту Байдена та Путіна

У випуску "Pro новини" за 15 червня –. за допомогою подачі "нульової декларації" для українців передбачили так звану податкову амністію. У Кремлі розуміють, що не можуть розраховувати на те, що політика США буде такою ж поблажливою до Росії, якою вона була за президента ДональдаТрампа. Відтак Путін не очікує на гучний прорив у перемовинах з Байденом.
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