Pro новини: Роковини загибелі Павла Шеремета. Мільярдер Безос здійснив політ на ракеті

У випуску "Pro новини" за 20 липня – минуло 5 років відтоді, як у центрі Києва вбили журналіста Павла Шеремета. Мільярдер Джефф Безос успішно здійснив політ на ракеті New Shepard. У космічну подорож із собою він узяв рідного брата, а ще 18-річного підлітка та 82-річню жінку, зробивши їх, відповідно, наймолодшими та найстаршими астронавтами у світі.

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Кар'єра канцлерки Німеччини Ангели Меркель закінчується. Вона готується передавати справи, оскільки вже 26 вересня 2021 року у Німеччині відбудуться чергові вибори до Бундестагу. На п'ятий термін канцлерка точно не має наміру йти.

Депутати зібрались на позачергове засідання Верховної Ради, щоб проголосувати за важливі законопроєкти, зокрема розблокувати судову реформу. На засіданні з'явилось 99 нардепів.