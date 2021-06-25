Pro новини: Тариф на електрику зріс. COVID-19 в Росії
25 червня 2021 , 22:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Вартість електрики в Україні здорожчала на 20%. Це сталося через її дефіцит. У Росії, через значне загострення ситуації з коронавірусом, знову вводять карантин. Там закривають ресторани й розмірковують про комендантську годину.
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Володимир Зеленський вперше визнав існування спецоперації щодо "вагнерівців". За його словами, у 2020 році він навіть спілкувався про це із Олександром Лукашенком й пропонував йому передати необхідну інформацію, однак диктатор – відмовився.