Pro новини: Тариф на електрику зріс. COVID-19 в Росії

25 червня 2021 , 22:16
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Джерело:

24 канал

Вартість електрики в Україні здорожчала на 20%. Це сталося через її дефіцит. У Росії, через значне загострення ситуації з коронавірусом, знову вводять карантин. Там закривають ресторани й розмірковують про комендантську годину.

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Володимир Зеленський вперше визнав існування спецоперації щодо "вагнерівців". За його словами, у 2020 році він навіть спілкувався про це із Олександром Лукашенком й пропонував йому передати необхідну інформацію, однак диктатор – відмовився.

Автор: Артем Овдієнко