Pro новини: Україна може закрити авіасполучення з Білоруссю. З липня запрацює ринок землі

24 травня 2021 , 19:25
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Україна може припинити авіасполучення з Білоруссю. Так наказав відреагувати Володимир Зеленський на інцидент з примусовою посадкою в Мінську транзитного літака Ryanair. В Україні вже з 1 липня запрацює ринок землі. Президент 24 травня підписав ключовий закон земельної реформи.

Також у випуску:

Україна попередньо планує запустити паспорти вакцинації вже з 1 липня. Їхнє запровадження синхронізують з відповідними процесами в Європейському Союзі.

Повний випуск програми "Pro новини" за 24 травня 2021 року:

 

Автор: Артем Овдієнко