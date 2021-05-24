Pro новини: Україна може закрити авіасполучення з Білоруссю. З липня запрацює ринок землі

Україна може припинити авіасполучення з Білоруссю. Так наказав відреагувати Володимир Зеленський на інцидент з примусовою посадкою в Мінську транзитного літака Ryanair. В Україні вже з 1 липня запрацює ринок землі. Президент 24 травня підписав ключовий закон земельної реформи.
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Україна попередньо планує запустити паспорти вакцинації вже з 1 липня. Їхнє запровадження синхронізують з відповідними процесами в Європейському Союзі.
Повний випуск програми "Pro новини" за 24 травня 2021 року: