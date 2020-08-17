У районі окупованої Ужівки на Донбасі бойовики 16 серпня здійснили чергову провокацію. І зробили вони це, порушуючи домовленості щодо перемир’я, які досягли у межах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про яку провокацію бойовиків мовиться

Як повідомив у фейсбуці пресцентр Об’єднаних сил, біля окупованої Ужівки проросійські найманці провели інженерне облаштування позицій. І що цікаво, спрямованими вони були проти українських підрозділів біля Водяного.

Важливо Ані пострілу: російські найманці на Донбасі притихли – деталі

Українські військові заявили, що це порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

На щастя, ця провокація була єдиною упродовж 16 серпня. Водночас жодних обстрілів у районі бойових дій окупанти не здійснили. Відповідної, немає втрат серед особового складу Об’єднаних сил.

Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу та повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції,

– наголосили у штабі.

Звіт пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 17:00 16 серпня: відео

Режим припинення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення та залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

До речі Не витримав знущань: проросійський бойовик здався ЗСУ на Донбасі – фото



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу