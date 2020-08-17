Про перемир’я не чули: окупанти вдалися до чергової провокації на Донбасі
У районі окупованої Ужівки на Донбасі бойовики 16 серпня здійснили чергову провокацію. І зробили вони це, порушуючи домовленості щодо перемир’я, які досягли у межах Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Про яку провокацію бойовиків мовиться
Як повідомив у фейсбуці пресцентр Об’єднаних сил, біля окупованої Ужівки проросійські найманці провели інженерне облаштування позицій. І що цікаво, спрямованими вони були проти українських підрозділів біля Водяного.
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Українські військові заявили, що це порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в межах Тристоронньої контактної групи.
На щастя, ця провокація була єдиною упродовж 16 серпня. Водночас жодних обстрілів у районі бойових дій окупанти не здійснили. Відповідної, немає втрат серед особового складу Об’єднаних сил.
Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу та повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції,
– наголосили у штабі.
Звіт пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 17:00 16 серпня: відео
Режим припинення вогню на Донбасі: основне
Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
Що він передбачає
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення та залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
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Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу