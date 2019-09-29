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      Про сполучення з Кримом: Криклій пояснив свої слова, які викликали бурхливу реакцію українців

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      Владислав Криклій, міністр інфраструктури
      Владислав Криклій, міністр інфраструктури / МВС

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій у фейсбуці пояснив, що саме мав на увазі, коли говорив у інтерв'ю "Радіо Свобода" про сполучення з Кримом. За його словами, чимало ЗМІ в Україні подало цю інформацію некоректно, через що з міністра "зробили сепаратиста" і довели до сліз його матір.

      Криклій написав у фейсбуці, що у ЗМІ "настільки перекрутили добрі справи та зробили з мене сепаратиста", що навіть його "рідна мати розхвилювалась і з самого ранку зі сльозами запитувала про можливість відновлення прямих пасажирських перевезень до Криму".

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      "Усім даю пояснення", – наголосив міністр. Завершується будівництво КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", а поряд з ними будуть станції – з них українські перевізники будуть перевозити пасажирів територією України.

      Не мовиться про відновлення будь-яких рейсів до чи з окупованого Криму. Мовиться про створення людських умов для пасажирів, які матимуть змогу на станції біля КПВВ сісти в автобус легального українського перевізника і прямувати далі Україною,
      – написав Криклій.

      Наведемо повністю уривок з інтерв'ю Владислава Криклія "Радіо Свобода", який викликав бурхливу реакцію у суспільстві: 

      Журналіст: "Мої кримські колеги цікавилися, чи з'являться біля КПВВ на адмінмежі з Кримом автостанції і чи стануть можливими легальні перевезення пасажирів до і з адмінмежі з Кримом?"

      Криклій: "КПВВ – звісно, що ми будуємо. Наразі через певні проблеми нам передали це будівництво і замовником стала Укрзалізниця. Вони зараз займаються цим проєктом. Я думаю, що вчасно, як було поставлено президентом завдання, це все збудується – КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". Сервісна частина там також буде збудована. І будуть відповідні станції. Ну, а конкурси на перевізників буде проводити місцева влада за нашою участю.

      Журналіст: "Тобто офіційні перевізники плануються, так?"

      Криклій: "Обов'язково".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Криму Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Окуповані території Транспорт
      Джерело: 24 канал
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