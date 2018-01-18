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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Про Трампа знімуть серіал, – The Hollywood Reporter

12:56, сьогодні 95 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

За мотивами скандальної книги про президентство Дональда Трампа "Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа" журналіста Майкла Вулффа знімуть серіал.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За створення телевізійного продукту взялась компанія Endeavor Content, викупивши права на екранізацію книги. Проте виконавчим продюсером серіалу виступить сам Майкл Вулфф.

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Крім того, до роботи над серіалом має приєднатись Майкл Джексон – ветеран кіноіндустрії, що протягом багатьох років працював з Channel 4 і BBC.

Зазначимо, що книга журналіста Майкла Вулффа "Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа" стала бестселером у США у січні. За словами журналіста, за перший рік президенства Трампа він встиг поспілкуватися і з самим гарантом, і з десятками політиків у Білому домі. Тож, описуючи інтриги і хаос в адміністрації президента США, спирався на 200 інтерв'ю.

Журналіст Майкл Вулфф (ліворуч)

Сам же глава Білого дому назвав Вулффа "психічно хворим".

До слова, Дональд Трамп, крім своєї політичної та бізнес-діяльності, відомий епізодичними ролями самого себе в телесеріалах і художніх фільмах.

Теги: США Кіно ЗМІ Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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