Українська столиця вперше цьогоріч відзначає свій день народження в онлайн режимі. Києву виповнюється 1538 років.

Віртуально сьогодні минув навіть щорічний "пробіг під каштанами", повідомляє 24 канал.

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За задумом організаторів, за всіх киян вулицями Києва бігла команда амбасадорів, вони подолали дистанцію у 5 кілометрів. У пробігу, взяв участь і міський голова Віталій Кличко.

"Пробіг під каштанами" – команда амбасадорів долає дистацію: дивіться фото



Разом з мером столиці бігли, зокрема: Вадим Гутцайт – міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування; Володимир Жовнір – заслужений лікар України; Віктор Шевченко – учасник бойових дій в АТО; Максим Єрмохін – представник збірної команди Ігор Нескорених.

А також Христина Струй – тренерка пробігу, призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики; Наталія Лєбєдєва – переможниця першого благодійного "Пробігу під каштанами"; Наталія Гуріна – представниця найчисленнішої корпоративної команди, "Райффайзен Банку Аваль".

"Пробіг під каштанами" у Києві: дивіться відео, як це було

Онлайн-трансляція пробігу

Традиційне для столиці дійство транслював телеканал "Київ". Кожен, хто хотів або хоче приєднатися до пробігу, може подивитися трансляцію та зробити благодійний грошовий внесок – 100 гривень. Зібрані кошти спрямують на потреби українських лікарів та медустанов.

"Пробіг під каштанами" у Києві пройшов онлайн: відео трансляції