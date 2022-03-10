Пробиваємось у пошуках коридору, але натикаємось на міни і танки, – мер Маріуполя

Мер Маріуполя заявив, що українська сторона пробивається у пошуках коридору. Проте, на жаль, щоразу натикається на міни і танки.

Відповідну інформацію оприлюднив ввечері мер Маріуполя. На 15 день війни з Маріуполя досі не можуть евакуювати людей.

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Мер Маріуполя розповів, що Україна намагається створити гумкоридори

Шість днів як російські окупанти зривають доставку гуманітарного вантажу із Запоріжжя до Маріуполя. Замість тиші розпочинаються активні бойові дії. Але ми не зупиняємось і прориватимемося далі. І ми прорвемося,

– мовиться у повідомленні.

Також додав, що всі працюють над тим, що допомога прийшла до маріупольців. І вона прийде.

Вадим Бойченко розповів, що вони гатять "градами", гаубицями. Зокрема додав, що кожні 30 хвилин стріляли по житлових районах та вбивали мирних жителів. Додав, що 400 тисяч жителів міста чекають на гумкоридор. Росіяни кажуть, що він є, проте це не так.

Ми б'ємось, пробиваємось та натикаємось на міни, танки, потрапляємо під "гради". Гуманітарний вантаж вже 6 день не може потрапити до окупованого Маріуполя. Це найбільш високий рівень цинізму зі сторони Росії,

– заявив Бойченко.

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"Ми переможемо. Ми сильні. Україна – наша земля, і ми її любимо. Слава Україні!", – мовиться у повідомленні.



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