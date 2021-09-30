Проблеми екології часто використовуються для тиску на промислові підприємства, – експерт

Основні джерела негативного впливу на довкілля можуть відрізнятися в залежності від регіону. Але, безумовно, лідером із забруднення повітря у Києві є автомобільний транспорт та "євробляхи".

"Київ, на жаль, входить в десятку та п'ятірку. Лідером є у світовому масштабі забруднення повітря, тому це головна проблема", – наголошує Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

За словами Валентина Щербини, віцепрезидент Професійної асоціації екологів України, в Києві основний внесок у стан атмосфери робить не робота певних підприємств та галузей. Головна причина – автомобільний транспорт, якого щороку стає все більше.

Фахівці також говорять про те, що екологічна тематика частіше використовується не для боротьби з корупційними схемами (наприклад, завезення та експлуатація "євроблях"), а для тиску на промислові підприємства.

Те, що стосується великих підприємств, які можна шантажувати через екологічну проблематику, з яких можна отримувати якісь хабарі, умовно кажучи, – так, це є фокус уваги. А там, де це стосується великих масштабних тіньових процесів чи бізнесів – то у ці речі ніхто намагається не лізти, на ці речі ніхто намагається не звертати уваги,

– додав Руслан Бортник.