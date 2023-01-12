Що не так з екіпіруванням російських військових: аналітики навели промовисті приклади

Завдяки тому, що Росія не перший місяць завалює позиції наших підрозділів трупами своїх військових, в українських захисників була не одна можливість затрофеїти спорядження ворога, а в аналітиків – проаналізувати його. Якщо говорити коротко, то таке оснащення лише яскравіше демонструє ставлення Росії до своїх військових як до гарматного м'яса.

Ба більше, таке ставлення у російській армії прослідковується ще з часів світових воєн. Про це розповів на брифінгу начальник інформаційно-аналітичного відділу Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба, пише 24 Канал.

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Так, завдяки злагодженим діям всіх видів і родів військ ЗСУ, а також "турботі" країни-терористки про своїх людей, втрати Росії станом на 12 січня перевищили вже 113 тисяч. До такої смертності ворога, окрім успіхів українських військових, призвели декілька причин:

низький рівень підготовки,

погане забезпечення,

недолуга російська тактика та стратегія.

Так, в Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки виокремили декілька причин такого становища.

Перша причина: мала кількість гідного оснащення

Перш за все Олександр Заруба виділив серед проблем російської армії мізерну кількість високотехнологічних зразків озброєння, оснащення та обладнання для бійця-піхотинця. Тут не обійшлося й без санкцій, адже в сучасному екіпіруванні росіянина, яке у багатьох випадках скопійоване із західних зразків, є іноземні комплектуючі. А без них й виробництво нових зразків практично неможливе.



Іноземні комплектуючі у комплексі розвідки управління зразку "Стрілець" / Скриншот з відео

Через це росіяни намагаються замінити елементи військового екіпірування деталями, які для цього не були призначені. Наприклад, переносний комп'ютер командира військової розвідки із цього комплексу – це звичайний промисловий планшет, який використовується у будівництві, геологічній розвідці та інших галузях господарства.

Згодом після купівлі однієї компанії іншою планшет почав випускатися під назвою "Альгіз". Єдине, що робиться у Росії – це замінюють ярлик з назвою комп'ютера,

– підкреслив Олександр Заруба.

Також він звернув увагу й на радіостанцію "Azart", у якої з російського – лише зовнішня панель.

Друга причина: якість наявного екіпірування

Росіяни не лише не може поповнювати обмундирування або його елементи через санкції, а й виготовляти власну продукцію високої якості. І мовиться не про надтехнології, а про якість та міцність навіть тканин, взуття тощо.

Наприклад, військовим України вдалося затрофеїти шоломи ворога, які були сучасними лише на вигляд. Деякі з них мали застарілу систему кріплення і регулювання, яка при попаданні кулі травмує і нерідко призводить до каліцтва.



Затрофеєні шоломи окупантів / Скриншот з відео

Така ж історія зі спорядженням. Наприклад, за словами Олександра Заруби, воно має високу горючість та нестійкість до дії паливно-мастильних матеріалів. А відтак в осередках пожеж окупанти мають мало шансів для виживання.

Проблеми є й з бронеплитами, які просто не відповідають заявленому класу, адже часто замінюються сурогатами.

Якість такої продукції становить разючий контраст із заявами про технологічну перевагу Росії і тих зразків, які часто проголошуються під російським лозунгом "аналогов нєт",

– наголосив Олександр Заруба.

Третя причина: корупція

Не обійшлося, звісно, й без корупційної складової. Так, наприклад, депутат Держдуми та генерал Гурульов заявив про пропажу близько півтора мільйона комплектів військової форми. Однак найімовірніше з таким рівнем корупції вона існувала лише на папері.

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Тож попри заяви "міністерства війни" Росії про закупівлю та постачання у війська понад 300 тисяч комплектів бойового спорядження, насправді воно – не видається. А відтак окупантам часто доводиться самим дбати про те, у чому вони поїдуть у чужу країну помирати.

"Таким відношенням до оснащення власного бійця, який на сьогодні є здебільшого мобілізованим, Росія фактично сприяє знищенню власного народу, особливо нацменшин з бідних окраїн", – підсумував Олександр Заруба.