Путін визнав проблеми на фронті, але є нюанс: що змінилося після ударів по Москві і Петербургу

У день Росії диктатор Володимир Путін укотре наголосив на військовій могутності своєї країни, проте його заяви також свідчили про труднощі, яких окупаційна армія зазнала на фронті протягом останніх місяців.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Про що свідчать заяви Путіна?

Президент Володимир Путін та міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов зустрілися з російськими військовослужбовцями, які заявили про готовність продовжувати війну проти України та виконувати поставлені Кремлем завдання.

Під час зустрічі російський диктатор приділив особливу увагу технологіям. Він високо оцінив розвиток FPV-дронів, інтеграцію ШІ в безпілотники, розширення систем РЕБ, а також роботу на створенням альтернативного Starlink.

Також Путін наголосив на заходах соціальної підтримки військових, ветеранів та членів їхніх сімей. Він повторив традиційні для Кремля заяви про нібито протистояння Росії з НАТО та запевнив у здатності продовжувати війну.

На думку аналітиків, ця зустріч під час святкування мала продемонструвати силу російської влади та армії, оскільки Кремль намагався створити образ технологічно розвинених і боєздатних збройних сил на тлі останніх невдач.

Зокрема, ідеться про критику скороченого формату параду до Дня перемоги 9 травня, а також успіщні удари по військових об'єктах поблизу Санкт-Петербурга під час проведення економічного форуму на початку червня.

Диктатор, схоже, почав визнавати невдачі, з якими зараз стикаються його військові, але він не обговорив усі масштаби військових викликів Росії,

– ідеться у звіті.

Аналітики звернули увагу на те, що Путін назвав удари безпілотників спробою завдати економічної шкоди Росії та посіяти розбрат у суспільстві. Імовірно, він мав на увазі атаки по військових об'єктах, нафтовій інфраструктурі тощо.

Водночас російський диктатор заявив про посилення системи протиповітряної оборони та стверджував, що економіка країни нібито швидко відновлюється після українських ударів. Він визнав і сповільнення просування на фронті.

"Примітно – Путін не визнав, що українські контратаки досягли тактичних успіхів у Запорізькій та Дніпропетровській областях від березня 2026-го. Темпи просування Росії на полі бою неухильно знижуються від листопада 2025-го, а російські війська зазнали чистих втрат території у квітні-травні цього року", – зауважує ISW.

Аналітики припускають, що Путін навмисно визнав частину проблем армії, аби продемонструвати обізнаність із реальною ситуацією на фронті та зберегти довіру військовослужбовців, які безпосередньо стикаються з труднощами.

Водночас експерти кажуть, що з весни Україна значно посилила кампанію ударів по російських військових об'єктах, логістиці та живій силі, що ускладнює просування окупантів та порушує маршрути їхніх постачань на ТОТ.

До речі, Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії. Тепер загальна кількість збройних сил Росії встановлена на рівні 2 399 130 осіб. Із них 1 510 000 становлять військовослужбовці.