Ставки серйозні: військовий експерт сказав, що стане вирішальним в атаках по Росії

Удари України по території Росії, зокрема по Москві, є частиною ширшої стратегії, спрямованої на зміну правил війни та посилення тиску на російське керівництво. Ключову роль у цьому процесі можуть відіграти далекобійні засоби ураження, насамперед балістичні ракети.

Військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що останні тенденції свідчать про поступову зміну підходів України до ударів по російському тилу та про спробу створити умови, за яких росіяни відчули реальні наслідки війни.

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Україна змінює правила гри та посилює удари по Росії

Давид Шарп зазначив, що тривалий час Москва залишалася поза системними ударами через обмежені технічні можливості України та політичні фактори. Однак ситуація змінюється, і Сили оборони дедалі частіше завдають ефективніших ударів по об'єктах у глибині Росії.

Військовий експерт про військові спроможності України у війні: карта

Ефект стримування, ефект залякування, на мій погляд, це одне з найважливіших стратегічних досягнень, до якого потрібно прагнути в протистоянні з Росією,

– сказав він.

Удари по Москві можуть розглядатися як один з інструментів такого тиску, якщо дозволяють технічні можливості. Крім того, масовані атаки безпілотниками по російській столиці продемонстрували обмежену ефективність російської системи ППО.

Для того, щоб грати в гру на залякуванні Росії, потрібно мати ці інструменти. Балістика тут, як на мене, є мало не вирішальним інструментом. Якби Україна мала кілька десятків досить ефективних важких балістичних ракет на місяць і можливість атакувати цілі в глибині Росії, то ситуація багато в чому могла б змінитися,

– зазначив Давид Шарп.

Крім того, малоймовірно, що російська ППО здатна ефективно протидіяти таким засобам ураження.

Важливо! Михайло Федоров заявив, що Україна активно працює над створенням власних балістичних ракет, які здатні суттєво змінити перебіг війни. За його словами, фінансування цього напряму вже забезпечене, тому критичних перешкод для розвитку програми немає.

Шарп підсумував, що розвиток і виробництво балістичних ракет є одним із головних стратегічних пріоритетів для України, оскільки саме вони можуть забезпечити системний ефект стримування та зміну балансу сил.

Нагадаємо, українські сили протягом кількох днів атакували Москву, зокрема завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів у російській столиці. Унаслідок влучань виникли пожежі. У Reuters зазначають, що ці удари є частиною кампанії зі зниження доходів Росії від нафтової галузі та мають також символічний ефект для російського суспільства.