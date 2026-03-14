Росіяни всіляко це приховують, – Андрющенко сказав, з якою проблемою не здатен впоратися ворог

Росія, ймовірно, і далі прагне посилювати свій наступ на територію України. Для цього окупанти накопичують військові спроможності. Мовиться про виготовлення зброї та збільшення армії. Проте Кремль зіткнувся із серйозною проблемою, яку намагається приховати.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни шукають слабке місце українців на полі бою. Він припустив, що противник намагатиметься по всій лінії фронту концентрувати свої сили, аби наступати.

Що приховують росіяни?

Петро Андрющенко зазначив, що росіяни зазнають серйозних втрат на полі бою. З кожним разом їх все складніше компенсувати.

У них (у росіяни – 24 Канал) є проблема, яка починає набирати обертів – проблема з рекрутингового. Вже не працює підняття одноразових виплат. Їх вже збільшили у 15 – 20 разів з 2022 року і їм це не допомагає,

– сказав він.

На початку війни росіянам вдавалось мобілізувати 40 – 50 тисяч солдатів. Зараз же складно зібрати 30 – 35 тисяч.

Цікаво! У Росії планують обмежити можливість призовників оскаржувати рішення призовних комісій у суді, що може позбавити їх механізму призупинення мобілізації. За словами журналістки Лариси Волошиної, такі кроки свідчать про проблеми з людським ресурсом у російській армії, тому влада дедалі більше орієнтується на залучення молоді.

Керівник Центру вивчення окупації вважає, що російська система рекрутингу деградуєте. Це відбуватиметься і надалі – ставатиме гірше.

Це означає, що російський наступальний потенціал падає. Також є те, що вони намагаються приховувати. Мова про СЗЧ. Рівень СЗЧ у російській армії значно більший, ніж в Україні,

– зазначив він.

Андрющенко додав, що росіяни масово тікають з армії, навіть не доїжджаючи до полігону.

Часткова мобілізація у Росії: останні новини