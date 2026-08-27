Росія покарала саме себе: Братчук сказав, які проблеми виникли у ворога на Півдні

Росія зіштовхнулася з серйозними наслідками власної агресії на Півдні України та у Чорному морі. Спроби знищити український експорт і логістику повернулися проти самого ворога, спричинивши для нього нові економічні та військові виклики.

Ситуація на південній ділянці фронту залишається динамічною та напруженою. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів в етері 24 Каналу про наслідки ворожих атак на українські порти та розгром окупаційної логістики.

Чим для Росії обернувся зерновий шантаж

Країна-агресорка, зі слів речника УДА, насправді покарала сама себе за спробу влаштувати голодомор та заблокувати порти Великої Одеси й Дунаю. Майже третина російського зернового експорту йшла через Новоросійськ та порти, що поблизу, які під прицілом СОУ. Зараз повноцінних відвантажень немає, а світові ціни на зерно зростають.

Сьогодні країни стикаються з проблемами нагодувати своє населення. Таким чином, на мою думку, починають більше звертати увагу на те, а що ж відбувається в Чорному морі,

– озвучив Братчук.

Речник УДА додав, що світова спільнота через економічні наслідки починає чітко усвідомлювати загрозу від дій агресора.

В багатьох через шлунок відкриються очі, що Росія таки терорист №1 у світі. Її треба змушувати сідати за стіл перемовин та йти на угоду з Україною щодо припинення цієї війни,

– наголосив Братчук.

Про ситуацію в портах: дивіться у відео

Що відбувається з логістикою противника на Півдні

На сухопутному фронті Запорізького напрямку ворожа логістика перебуває під системним вогневим контролем СОУ. Українські захисники щоденно нищать значну кількість спеціальної техніки та автотранспорту росіян.

Подивіться на зведення Генштабу: по пів тисячі за добу знищених автомобілів і спеціальної техніки ворога. Наші дрони активно працюють. Росіяни намагаються мобільними групами прикривати свої колони. Щось їм вдається, але все одно логістика там не є повноцінною. Залізничний транспорт на окупованій території Запорізької області практично не функціонує – це зразок того, як можна вбивати ворожу логістику,

– підкреслив Братчук.

Речник УДА наголосив, що попри намагання окупантів атакувати в районі Оріхова та Степногірська, Сили оборони утримують ключові панівні висоти й не дають ворожій артилерії обстрілювати обласний центр – Запоріжжя. На Гуляйпільському відтинку загарбники втрачають позиції.