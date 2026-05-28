Стають військовими цілями: Братчук сказав, як ворог пробує захистити свою логістику на Півдні

Сили оборони України системно знищують російську логістику на тимчасово окупованих територіях. Удари по залізницях, ешелонах із пальним та ключових маршрутах постачання вже стали частиною масштабної стратегії українських військових.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що російська логістика на окупованій частині Запорізької області зазнає дедалі більших втрат. За його словами, кількість успішних уражень уже можна обчислювати сотнями.

Які об'єкти росіян перебувають під ударами?

Сергій Братчук підкреслив, що українські військові активно працюють не лише по логістичних маршрутах, а й по портовій інфраструктурі противника. Є всі шанси, що активність Сил оборони на цьому напрямку лише зростатиме.

Сьогодні йде робота. Я недаремно казав про портову та припортову інфраструктуру, як приклад – порт Бердянськ. Його ворог зараз використовує для активного перевантаження і завантаження військових вантажів,

– сказав Братчук.

Також росіяни почали перевозити військові вантажі цивільним транспортом. Речник Української добровольчої армії зауважив, що таким чином окупанти фактично самі перетворюють цивільний транспорт на законну воєнну ціль.

Він також пояснив, що у разі паралічу російської логістики, то окупаційна армія може зіткнутися з масштабними проблемами із забезпеченням.

Фактично за два тижні ворог відчує справжній голод у забезпеченні, якщо ми зможемо цю логістику паралізувати хоча б на рівні 70%,

– наголосив Сергій Братчук.

Він додав, що Кримський фронт залишається активним. Наразі українські сили активно використовують сучасні технології та інноваційні засоби ведення війни без масового залучення піхоти.

Яка ситуація на фронті?

У травні 2026 року українські військові здійснили більше наступальних дій, ніж російська армія. Водночас окупанти продовжують тиснути на окремих напрямках фронту та намагаються виснажити Сили оборони. Експерти зазначають, що ситуація залишається складною, однак ініціатива на деяких ділянках переходить до України.

Російська армія тричі за останні дні перекидала частину сил із Куп’янського напрямку на інші ділянки фронту. Це може свідчити про нестачу резервів та спроби окупантів оперативно реагувати на загрози в інших районах. Водночас українські військові продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат.

Російські війська зазнають значних втрат на Гуляйпільському напрямку під час спроб штурмувати українські позиції. Окупанти активно застосовують техніку та піхоту, однак Сили оборони України продовжують стримувати атаки ворога. Водночас українські військові завдають росіянам серйозних втрат у живій силі та техніці.