16:08
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Блог Медіа

      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?

      216
      Мы сами должны контролировать отопительный сезон
      Мы сами должны контролировать отопительный сезон / Ck.oblast.online

      Какая сегодня ситуация с отоплением в проблемных городах Украины?

      Практически везде вопрос решен. Со скрипом, с отсрочкой, после долгих переговоров, угроз, выкручивания рук и торжественных обещаний. Кроме Смелы, но там особая ситуация. Если верить мэру, то еще до него шустрый частник собирал с населения платежи, Нафтогазу ничего не перечислял – и потом скрылся в тумане.

      Если это правда, то почему, спрашивается, мэр знал и ничего не делал летом? Ладно, это не к нам, это в санчасть и на выборы – местная громада даст оценку. По многим ключевым моментам в качестве пожарной команды вопрос решал Кабмин. Хотя это совершенно не его вопрос и не его компетенция.

      Читайте також: Главу города Смела, который до сих пор без отопления, не пустили в Кабмин на заседание

      Представляете, как жители Мюнхена требуют от Меркель, чтобы она разобралась с проблемами отопительного сезона в их городе? Или как жители Аляски звонят с таким же вопросом на горячую линию Трампу в Белый дом? Так давайте пройдем по цепочке, кто за что отвечает?

      Итак... Если я жду морозов, то проверяю свой котел сам и сам проверяю отсутствие задолженности. Если у нас эти вещи на балансе ОСББ – интересуюсь ситуацией у председателя. И не дай Бог он проворонит проблему – переизберем. Если централизованное отопление – контролировать подготовку и следить за ситуацией должны представители громады – местный голова и депутаты.

      Не Кабмин, не президент, не Верховная Рада, не Лига Сексуальных Реформ и даже не ООН. Те, кого громада уполномочила представлять свои интересы и защищать их, а не просто пилить участки и бюджет. И даже не важно, кому принадлежат сети или предприятия теплоснабжения.

      Децентрализация передала на места полномочия и деньги – работайте. Договаривайтесь, требуйте гарантий, в конце концов, у всех предприятий есть хозяин и на любого можно найти рычаги влияния. Если есть желание и время. Не можете – обращайтесь к тем, кто может помочь. Или возвращайтесь в народное хозяйство, не подводите избирателей.

      Но делайте это летом, а не когда придет мороз. Потому что, глядя на героическую борьбу с реальной проблемой для жителей, самое обидное, что все можно было сделать заранее.

      Ну, а политики вели себя предсказуемо. Отоспались и отпиарились на теме по полной программе. Тут тебе и коллапс, и цена на газ, и субсидии. Просто второе дыхание у многих открылось в борьбе за народное счастье. Правда, от этой борьбы теплее стало только политикам. Ну, хоть кому-то...

      Читайте також: Сотни тысяч украинцев страдают от холода: когда наконец включат отопление в Кривом Роге

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: Site.ua

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Публікації Новини політики опалювальний сезон
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сьогодні , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 215
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сьогодні , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 642
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сьогодні , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 1125
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сьогодні , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 795
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сьогодні , 09:01 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап 1973
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук