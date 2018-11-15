Проблемы отопления: кто виноват и что делать?

Какая сегодня ситуация с отоплением в проблемных городах Украины?

Практически везде вопрос решен. Со скрипом, с отсрочкой, после долгих переговоров, угроз, выкручивания рук и торжественных обещаний. Кроме Смелы, но там особая ситуация. Если верить мэру, то еще до него шустрый частник собирал с населения платежи, Нафтогазу ничего не перечислял – и потом скрылся в тумане.

Если это правда, то почему, спрашивается, мэр знал и ничего не делал летом? Ладно, это не к нам, это в санчасть и на выборы – местная громада даст оценку. По многим ключевым моментам в качестве пожарной команды вопрос решал Кабмин. Хотя это совершенно не его вопрос и не его компетенция.

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Представляете, как жители Мюнхена требуют от Меркель, чтобы она разобралась с проблемами отопительного сезона в их городе? Или как жители Аляски звонят с таким же вопросом на горячую линию Трампу в Белый дом? Так давайте пройдем по цепочке, кто за что отвечает?

Итак... Если я жду морозов, то проверяю свой котел сам и сам проверяю отсутствие задолженности. Если у нас эти вещи на балансе ОСББ – интересуюсь ситуацией у председателя. И не дай Бог он проворонит проблему – переизберем. Если централизованное отопление – контролировать подготовку и следить за ситуацией должны представители громады – местный голова и депутаты.

Не Кабмин, не президент, не Верховная Рада, не Лига Сексуальных Реформ и даже не ООН. Те, кого громада уполномочила представлять свои интересы и защищать их, а не просто пилить участки и бюджет. И даже не важно, кому принадлежат сети или предприятия теплоснабжения.

Децентрализация передала на места полномочия и деньги – работайте. Договаривайтесь, требуйте гарантий, в конце концов, у всех предприятий есть хозяин и на любого можно найти рычаги влияния. Если есть желание и время. Не можете – обращайтесь к тем, кто может помочь. Или возвращайтесь в народное хозяйство, не подводите избирателей.

Но делайте это летом, а не когда придет мороз. Потому что, глядя на героическую борьбу с реальной проблемой для жителей, самое обидное, что все можно было сделать заранее.

Ну, а политики вели себя предсказуемо. Отоспались и отпиарились на теме по полной программе. Тут тебе и коллапс, и цена на газ, и субсидии. Просто второе дыхание у многих открылось в борьбе за народное счастье. Правда, от этой борьбы теплее стало только политикам. Ну, хоть кому-то...

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Автор: Кирилл Сазонов

Источник: Site.ua