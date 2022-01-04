Улицы медленно пустеют. Часть своих противников Лукашенко сажает за решетку, а другую часть просто выгоняет из страны.

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Белорусский диктатор понимает, что ему нужно каким-то образом откатиться назад и привести страну в состояние, в котором она находилось до начала протестов.

Он бы продолжал делать вид, что выполняет волю людей, но при этом единолично руководит страной в своих интересах. Но что делать, если поддержка практически нулевая?

Лукашенко "изобрел" план новой Конституции

Александр Лукашенко устраивает 11 и 12 февраля 2021 года настоящее политическое представление, под названием "Всебеларусское народное собрание". На этом собрании самопровозглашенный президент якобы советуется с представителями народа и белорусскими чиновниками, куда вести страну в следующую пятилетку.

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Внезапно Лукашенко заявляет, что он услышал народ и готов проводить в стране реформы. Под будущие изменения он предлагает написать новую Конституцию Беларуси.

Принимать решения об Конституции якобы будут голосованием на референдуме. Помимо этого диктатор заявляет, что даже готов покинуть пост президента, а сами президентские полномочия урезать. Однако, есть одно но.

Немного позже окажется, что это ловушка. Лукашенко хочет стать неким верховным правителем страны, руководителем того самого гибрида народного вече – Всебеларусского народного собрания.

Фактически Лукашенко может уйти с поста президента, но, возглавив этот орган, продолжить самолично руководить страной. Эту аферу быстро раскрывают и Лукашенко начинает мстить еще сильнее доставая своих оппонентов даже из-за границы.

Показательный перехват самолета с Протасевичем

В небе над Беларусью 23 мая 2021 года летит пассажирский самолет Ryanair. Обычный рейс из Афин в Вильнюс. Полет нормальный, но лишь до того момента, как авиалайнер входит в воздушное пространство Беларуси.

Напомню! Авиадиспетчер в Минске сообщил пилоту самолета о том, что на его борту находиться бомба. Для того, чтобы обезопасить пассажиров ему следует посадить самолет в аэропорту Минска.

Пилот сомневается, а потому в небо поднимают даже военную авиацию для перехвата самолета. В результате, под давление белорусской стороны, пилот соглашается сесть в Минске.

Уже на земле в самолете проводят показательный обыск – с собаками и сапёрами. Как не удивительно, именно в этом самолете летит оппозиционный журналист Роман Протасевич. Белорусские спецслужбы его тут же арестовывают, а сам самолет отправляют дальше по месту назначения.



Протасевича насильно задержали, создав воздушное пиратство / Фото РБК

Посадка самолета Ryanair и задержание Протасевича вызвало волну гнева среди западных политиков. Ведь удар нанесен не по беларусам, а по гражданам Евросоюза. Ведь все эти посадки под угрозами истребителей несли реальную угрозу жизни и европейским гражданам.

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Впоследствии большинство авиакомпаний заявили, что теперь будут лететь в обход Беларуси, не пересекая воздушное пространство страны. Ведь Лукашенко этим захватом самолета перешел все красные линии.

Сценарий миграционной атаки на Европу

В ЕС всерьез обсуждают 26 мая введение нового пакета санкций против Лукашенко за терроризм в небе. Белорусский диктатор, теряя самообладание, впервые угрожает Европе миграционным кризисом.

Лукашенко 28 мая на фоне такого обострения с ЕС отправляется в Сочи для консультаций с Владимиром Путиным. Ведь Запад бьет по больному. Деньги постепенно заканчиваются, а содержать силовой аппарат, на котором и держиться власть диктатора, на что-то нужно.

Путин соглашается выделить Лукашенко еще пол миллиарда долларов. Однако в очередной раз напоминает о так называемом Союзном государстве. Мол, надо ускорить интеграцию Беларуси в Россию, если Лукашенко хочет и дальше получать деньги от Кремля.

В то же время, Минск и Кремль согласовывают сценарий гибридной атаки против Европы.

Лукашенко обманул наивных мигрантов

В Минске 2 июня 2021 года приземляются первые самолеты из Ирака, Ливана и Сирии. На борту, якобы, туристы с Ближнего Востока. Европа еще не понимает, что же её ждет дальше.

Белорусские силовики, снимают "туристов" с самолетов, сажают в автобусы и везут их к границам Польши, Латвии и Литвы. Туристы не против, ведь они обычные мигранты, которым белорусский режим обещает легкий доступ в Евросоюз, где те смогут легко получить убежище.

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В приграничных с Беларусью странах понимают, что за доставку мигрантов к границе отвечает лично Лукашенко. Там тут же объявляют это гибридной войной. Противостояние Европы с режимом диктатора начинает обостряться.

Обратите внимание! Спустя несколько недель, счет мигрантов идет на тысячи. Самое большое скопление нелегалов фиксируют польские пограничники. Там же начинают укреплять границу забором из колючей проволоки.

Польские власти заявляют, что не допустят проход мигрантов через границу. Однако для тех, кому все же удалось проникнуть на территорию Польши, организовывают временные убежища и оказывают необходимую помощь. Война Лукашенко с Западом только начинается.

Единственный союзник диктатора

На фоне миграционного кризиса, Запад еще сильнее изолируется от Лукашенко. Сам диктатор тоже понимает, что в этом противостоянии у него всего один союзник.

Лукашенко отправляется в Кремль 9 сентября, где совместно с Путиным обсуждает основные направления для развития "Союзного государства". Договор между Москвой и Минском определяет 28 основных направлений – от экономической до военной интеграции Беларуси с Россией. То есть фактического слияния 2 стран.

Кризис на европейских границах обостряется. К сожалению для Европы, попытки Лукашенко надавить таким образом на ЕС имеют успех. В Европе назревает первый раскол из-за кризиса с мигрантами.

Брюссель требует от Польши пустить мигрантов к себе. Внутри Польши назревает кризис из-за критики оппозиции методов борьбы с мигрантами. Лукашенко удается создать еще и политический кризис внутри ЕС и самой Польши.

Постоянные провокации на границах ЕС

При этом сам Лукашенко заявляет, что якобы из-за санкций у Беларуси нет денег сдерживать мигрантов, а потому и останавливать поток беженцев он не собирается. Конечно то, что он сам и свозит их к европейской границе, дикатор не признает.

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Попытки надавить на диктатор не удаются. Брюссель заходит с другой стороны – Жозеп Боррель летит на Ближний Восток. Договариваться, чтобы правительства тех стран, откуда Лукашенко и направляет мигрантов, прекратили переброску людей. Позже ему это удается.



Боррель требовал прекратить переброску людей на границы / Фото Getty Images

Тем временем ситуация на границах ЕС лишь усугубляется. Начинаются постоянные провокации. Белорусские силовики помогают мигрантам штурмовать польскую границу. Они перерезают ключую проволоку и вооружают мигрантов.

В какой-то момент мигранты начинают понимать, что борьба не оправдана и в Европе их не ждут, но и пути назад нет. Белорусские силовики силой толкают нелегалов на штурм границы и не пускают обратно в Минск.

Лукашенко желает догодить Кремлю

Лукашенко и Путин 4 ноября проводят видеовстречу, где самопровозглашенный президент уже окочательно и напрямую заявляет о движении Беларуси в направлении Союзного государства с Россией.

Риторика Лукашенко тоже внезапно меняется. Белорусский диктатор полностью перенимает на себя позицию России по всем внешнеполитическим вопросам.

Лукашенко в разговоре с Путиным настаивает, что все атаки со стороны Запада против его режима, это тренировка перед нападением на саму Россию. Чтобы еще больше угодить Кремлю диктатор жалуется, что Путин не пригласил его поехать в Крым, который он, якобы всегда считал российским.

Беларусь – плацдарм для военной агрессии России

Белорусский диктатор запрашивает 13 ноября у Путина ракетные комплексы "Искандер" на свою западную границу. Буквально днем позже в Кремле заявляют, что с Беларусью уже подписан контракт на поставки:

систем ПВО типа С-400;

истребителей;

вертолетов.

В то же время Лукашенко обвиняет Украину в поставках оружия с Донбасса прямо на границу с Польшей. Якобы, для кровавых провокаций, а со стороны Польши ему чудятся танки Tiger, которые целятся в сторону Беларуси.

Этим тут же воспользуется Кремль. Это стало точкой невозврата – Беларусь окончательно превращается в плацдарм для военной агрессии России. Лукашенко полностью продал страну Путину.

Украина укрепляет свою северную границу в середине ноября 2021 года, а Польша призывает НАТО направить войска к польско-белорусской границе. Ведь никто не знает, что на уме у Александра Лукашенко – на что он готов пойти ради денег и политических подачек из Кремля.

Странный звонок Меркель к Лукашенко

Разрешить 16 ноября миграционный кризис пытается уже уходящий канцлер Германии Ангела Меркель. Звонок Меркель Лукашенко стал первым контактом диктатора с лидером европейской страны после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Меркель снова звонит Лукашенко 17 ноября. Главный парадокс заключается в том, что об обоих звонках заранее не знали, ни в Польше, ни в Литве, чьи границы и штурмуют мигранты.

Это вызвало протест и в итоге переговоры ничего не принесли.

Здесь вскрылась и еще одна деталь. Надоумил Меркель к таким звонкам Владимир Путин. Ведь перед этим она звонит ему с просьбой повлиять на безумного белорусского диктатора.



Меркель 2 раза говорила с Лукашенко об миграционном кризисе / Фото Getty Images

Путин как раз и призвал канцлера самой позвонить Лукашенко. Мол, это все Минск делает, а Москва тут не при чем. Сам же Лукашенко доказал обратное. Сразу после беседы с Меркель, он тут же позвонил Путину и отрапортовал о результатах переговоров. Это стало тревожным сигналом для Запада.

Новые пакеты санкций

Евросоюз вводит 2 декабря уже 5 пакет санкций против режима Лукашенко. Под ограничения попадают еще десятки белорусских чиновников и пропагандистов, среди которых и сын диктатора – Коленька. С

Примите во внимание! Самопроглашенный президент заявил, что санкции бьют не по нему, а белорусскому народу. Хотя в санкционных списках простых белорусов совсем нет.

Истерия Лукашенко происходит не просто так. Ведь ЕС тут же начинают разработку 6 пакета санкций, и диктатор понимает, что их введут в ближайшее время.

Декабрьские признание о "грехах" Беларуси

The New York Times 9 декабря публикует признания диспетчера аэропорта Минска. Он в подробностях рассказывает польской полиции о том, как КГБ Беларуси в мае непосредственно руководила захватом самолета с Протасевичем на борту.

Это тот самый авиадиспетчер Олег Голегов, который посадил самолет Ryanair.

Лукашенко окончатель признает, что за миграционным кризисом стоит Кремль. Ведь параллельно с тем, как диктатор посылает к европейским границам нелегалов, Путин в течении нескольких месяцев методично проводит энергетический шантаж Европы.

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Мол, либо запускаете "Северный поток-2", либо останетесь зимой без газа. Миграционный кризис Путину нужен в качестве дополнительной точки напряжения в ЕС, чтобы те были более сговорчивыми. Понимая это, Лукашенко подключается еще и газовому шантажу против Евросоюза.

Европа поняла, что Лукашенко лишь марионетка Путина

Миграционный кризис не приносит желаемого результата в декабре 2021 года. Европа не ведется на шантаж. Лукашенко начинает постепенно отправлять мигрантов обратно в их страны.

Европа окончательно осознает, что Лукашенко всего лишь марионетка в руках Путина. Потому и говорить с ним больше не о чем. То что он больше никто, прекрасно понимает и сам Лукашенко. Эти слова Лукашенко можно считать "последним гвоздем" в гроб суверенитета Беларуси.

Еще в начале года диктатор давал Путину простые обещания о развитии так называемого Союзного государства. На деле же продолжал затягивать этот процесс.

Лукашенко, в начале года, еще хотел сохранить за собой контроль над Беларусью, пусть даже в новом Союзном государстве. В том числе и за счет переписывания Конституции, которое он так активно рекламировал в феврале.

Политический изгой года

Сам этот год стал решающим для Александра Лукашенко. За этот год белорусский диктатор окончательно сделал себя политическим изгоем.

От подавления протестов и репрессий внутри страны, режим Лукашенко перешел к государственному терроризму, шантажу ЕС мигрантами и угрозам начать войну. Кремль этим охотно воспользовался.

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Конечно, ждать вхождения Беларуси в состав России уже ближайшие дни или месяцы не стоит, но начало такому процессу уже положено с подачи Лукашенко. При этом очевидно, что ни одна цивилизованная страна не будет признавать решений, которые принял белорусский диктатор под руководством Владимира Путина.

Саму Беларусь ждет еще большая политическая и экономическая изоляция.

Пока неизвестно, как на это отреагирует население страны. Следующий белорусский протест, если он все же случится, может уже не выглядеть таким миролюбивым. Если он все же случится.