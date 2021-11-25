Продавав персональні дані українців: СБУ викрила експравоохоронця

Співробітники Служби безпеки України викрила експравоохоронця з Полтавщини, який торгував персональними даними українців. Всю інформацію він брав із закритих державних та комерційних баз даних.

Простіше кажучи, зловмисник торгував закритою інформацією, якою володіли правоохоронці та державні органи, а також банківські установи та оператори мобільного зв'язку.

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Як встановили співробітник СБУ, експравоохоронець знаходив "клієнтів" за оголошеннями в телеграм-каналах, а оплату, для уникнення відповідальності, отримував на банківські картки третіх осіб. Слідчі встановили, що він продавав дані двох українців.

Інформацію про них чоловік отримував з:

"АРМОР" – інтегрована інформаційно-пошукова система Міністерства внутрішніх справ України, яка дає доступ до інформації про судимість, про нерозкриті злочини, дозволи на зброю тощо,

РАЦС – Державний реєстр актів цивільного стану громадян,

ІТС ГАРТ – інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю, яка дає доступ до бази даних Державної прикордонної служби України "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України".

Також чоловік збирався продати інформацію, що містить банківську таємницю. Цю "послугу" він оцінив у 29 тисяч гривень. Правоохоронці затримали його "на гарячому" під час перемовин щодо цієї операції.



СБУ затримали зловмисника / Фото СБУ

Яке покарання світить зловмиснику

Наразі чоловіку повідомили про підозру за статтею 361-2 про несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Слідчі дії щодо зловмисника та встановлення всіх причетних до схеми осіб ще тривають. Правоохоронці розв'язують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.