Омбудсмен пропонує ввести жорсткі штрафи за продаж алкоголю і сигарет дітям

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав уряд посилити відповідальність за продаж алкоголю і сигарет неповнолітнім. Він розповів, якою була статистика відповідних порушень в Україні у період із січня по жовтень 2024 року.

Уповноважений з прав людини вважає, що вона може свідчити про недостатні обмеження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Дмитра Лубінця.

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Лубінець пропонує ввести штрафи за продаж алкоголю дітям до 255 000 гривень

Посилаючись на дані Нацполіції, Лубінець розповів, що з 1 січня по 30 жовтня 2024 року було складено 2 655 адміністративних протоколів за фактом продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів.

Це може свідчити про недостатні обмеження і рівень відповідальності продавців у цій сфері. Так, за відповідні дії, продавець може бути оштрафований на 400 – 800 неоподаткованих мінімумів, що становить 6 800 – 13 600 гривень,

– написав Лубінець.

Він вважає, що ці розміри штрафів непропорційні шкоді, яку можуть завдати здоров'ю дітей такі дії продавців, а тому будь-яке прагнення заробити таким шляхом потребує належної відповідальності. ️

"Відтак пропоную внести зміни до законодавства щодо продажу алкогольних та тютюнових виробів, встановивши штрафи від 3000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів за продаж вказаних товарів дітям. Спільними зусиллями нам вдасться сформувати здорове суспільство і вжити всіх заходів, спрямованих на захист прав та найкращих інтересів дитини", – підсумував омбудсмен.

Таким чином він пропонує ввести штрафи від 51 000 до 255 000 гривень.