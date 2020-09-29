Верховна Рада 29 вересня проголосувала за проєкт закону №3628 щодо посилення відповідальності за продаж дітям електронних сигарет і рідин, що використовують в електронних сигаретах.

Як голосували за законопроєкт №3628

Проєкт закону підтримали 203 народних депутати. Голосування відбувалося за скороченою процедурою. Про це повідомляє 24 канал.

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Деталі проєкту закону щодо посилення відповідальності за продаж електронних сигарет дітям

Як наголошують автору документу, метою його реалізації є:

збереження життя та здоров’я дітей (оскільки це є головною цінністю держави),

запобігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовують у електронних сигаретах.

Водночас проєкт закону передбачає посилення адміністративної відповідальності та встановлює заборону на продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами.

Чому це закон є необхідним

Законодавці у пояснювальній записці нагадають, що в Україні протидія масовому курінню розпочалася у 2006 році, коли на законодавчому рівні було ратифіковано Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Відтоді вжито низку заходів щодо:

заборони реклами, просування та спонсорства тютюну,

заборони куріння у громадських місцях,

запровадження вимог щодо маркування тютюнових виробів з розміщенням на них графічних попереджень про шкідливість куріння,

збільшення оподаткування тютюнових виробів

тощо.

Проте виробники тютюнових виробів пропонують для споживачів нові продукти, які позиціонуються як менш шкідлива альтернатива традиційним сигаретам, зокрема, електронні сигарети. А вони, за даними ВООЗ, не є цілком безпечними, адже містять тютюн і викликають залежність,

– зауважують парламентарі.

За їхніми словами, оприлюднені результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що під час використання тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у сигаретах.

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Крім того, окремі науковці стверджують, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення легенів і підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легенів.