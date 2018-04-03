18:53
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Профашистський переворот" та "ісконно" російський Крим: політик у Болгарії обурив Україну

556 Читать новость на русском
Між Україною та Болгарією назріває гучний дипломатичний скандал
Між Україною та Болгарією назріває гучний дипломатичний скандал / Соцмережі

У Болгарії один із провладних політик відзначився гучними та скандальними заявами щодо України, які повністю збігаються з риторикою російських пропагандистів. За його словами, Крим – "ісконно" російська земля, а в 2014 році у Києві відбулася не революцію, а "профашистський переворот".

Про це сповістив посол України в цій країни Микола Балтажи, передає прес-служба дипломатичної місії.

Читайте також: Собчак у ефірі Кремль ТБ гучно висловилась про Крим

За його словами, напередодні одночасно у ефірі двох державних мовників – Болгарського національного радіо та Болгарського національного телебачення – з вуст лідера партії "Атака" та провладної парламентської фракції "Об’єднані патріоти" пролунали слова про "профашистський переворот" в Україні, "ісконно" російську приналежність Криму та визнання незаконних виборів президента РФ в окупованому Криму.

"Глибоко обурений такою маніпулятивною, недостовірною та неприйнятною заявою. Закликаю болгарську владу засудити антиукраїнські, антидемократичні та антиєвропейські висловлювання голови провладної парламентської фракції, які свідчать про підтримку агресії РФ проти України та дискредитують не лише офіційну позицію держави, а й Болгарське головування в Раді ЄС", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше Болгарія відмовилася видворяти з країни російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері. Крім того, країна повернула свого раніше відкликаного посла до Москви.

Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Анексія Криму Болгарія Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Автобізнес – це пекло, – Ілон Маск зізнався, що ночує на заводі
сьогодні, 18:01 Автобізнес – це пекло, – Ілон Маск зізнався, що ночує на заводі
451
Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
сьогодні, 17:51 Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
7183
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук