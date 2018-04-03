"Профашистський переворот" та "ісконно" російський Крим: політик у Болгарії обурив Україну

У Болгарії один із провладних політик відзначився гучними та скандальними заявами щодо України, які повністю збігаються з риторикою російських пропагандистів. За його словами, Крим – "ісконно" російська земля, а в 2014 році у Києві відбулася не революцію, а "профашистський переворот".

Про це сповістив посол України в цій країни Микола Балтажи, передає прес-служба дипломатичної місії.

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За його словами, напередодні одночасно у ефірі двох державних мовників – Болгарського національного радіо та Болгарського національного телебачення – з вуст лідера партії "Атака" та провладної парламентської фракції "Об’єднані патріоти" пролунали слова про "профашистський переворот" в Україні, "ісконно" російську приналежність Криму та визнання незаконних виборів президента РФ в окупованому Криму.

"Глибоко обурений такою маніпулятивною, недостовірною та неприйнятною заявою. Закликаю болгарську владу засудити антиукраїнські, антидемократичні та антиєвропейські висловлювання голови провладної парламентської фракції, які свідчать про підтримку агресії РФ проти України та дискредитують не лише офіційну позицію держави, а й Болгарське головування в Раді ЄС", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше Болгарія відмовилася видворяти з країни російських дипломатів у зв'язку з отруєнням екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері. Крім того, країна повернула свого раніше відкликаного посла до Москви.