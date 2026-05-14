24 Канал Де в Україні будуть дощі: прогноз погоди на 15 травня
14 травня, 17:03
Де в Україні будуть дощі: прогноз погоди на 15 травня

Данило Жоров
Основні тези
  • 15 травня в Україні очікуються короткочасні дощі в низці областей.
  • Температура повітря вдень коливатиметься від 17 до 22 градусів на більшій частині території.
Погода в Україні у четвер, 15 травня, буде теплою. У деяких областях температура підніметься до +21 градуса. Опадів буде менше, ніж у попередні дні тижня.

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

Яким буде погода 15 травня?

У п'ятницю, 15 травня, в Україні все ще буде знижений тиск. Найбільш нестійкою погода буде у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Там місцями будуть короткочасні дощі з грозами.

На решті території опадів у гідрометцентрі не очікують. Вітер західний, в західних областях південний, його швидкість буде 5 – 10 метрів на секунду. 

Температура вночі буде 6 – 11 градусів; вдень очікують 17 – 22 градусів на більшій частині території. На північному сході країни та в Карпатах вона триматиметься в районі 14 – 19 градусів.

Температура повітря у великих містах 15 травня?

Прогноз погоди на 15 травня в Україні обіцяє в більшості обласних центрів вдень температуру від 19 до 21 градусу.

Київ +19...+21; 

Ужгород +19...+21; 

Львів +19...+21; 

Івано-Франківськ +19...+21; 

Тернопіль +19...+21; 

Чернівці +19...+21; 

Хмельницький +19...+21; 

Луцьк +19...+21; 

Рівне +19...+21; 

Житомир +19...+21; 

Вінниця +19...+21; 

Одеса +19...+21; 

Миколаїв +19...+21; 

Херсон +19...+21; 

Сімферополь +19...+21; 

Кропивницький +19...+21; 

Черкаси +19...+21; 

Чернігів +16...+18; 

Суми +16...+18; 

Полтава +16...+18; 

Дніпро +17...+19; 

Запоріжжя +19...+21; 

Харків +16...+18;

Донецьк +18...+20; 

Луганськ +19...+21.


Погода в Україні 15 травня / Карта Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода до кінця тижня?

У четвер, 14 травня, в деяких областях України будуть значні дощі, а подекуди грози. Температура вночі коливатиметься від 2 до 13 градусів тепла, вдень у великих містах очікується від 15 до 21 градуса.

Найближчими днями в Україні очікується помірне зниження температурних значень після періоду аномально теплого початку травня. У частині регіонів таке зниження супроводжуватиметься грозами та короткочасними дощами.

Також синоптик Іван Семиліт назвав терміни покращення погоди. Наступного тижня, з 18 травня, в Україні варто очікувати спеку. Температура вдень буде до +27 градусів.

