17 квітня, 14:44
Невеликі дощі та туман, але місцями пригріє до +19: прогноз погоди на 18 квітня

Дарія Черниш

У суботу, 18 квітня, в Україні прогнозують мінливу хмарність та подекуди невеликі дощі. Найтепліше буде на південному сході, де повітря прогріється до +19 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду чекати 18 квітня?

Синоптики прогнозують, що у суботу Україною пройдуть невеликі дощі. Опадів не буде лише у західних та південно-східних регіонах.

У нічні та ранкові години на північному сході та здебільшого в центральних областях місцями очікується туман. А вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду буде переважно з Півночі.

Температура повітря вночі становитиме +3 – +8 градусів, а вдень прогріється до +11 – +16 градусів. На південному сході пригріє до +19 градусів.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +12...+14;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +16...+18;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +13...+15;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +13...+15;
  • Дніпро +13...+15;
  • Запоріжжя +16...+18;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +16...+18;
  • Харків +13...+15.

Погода в Україні на 18 квітня 2026 року / Фото Укргідрометцентру

Чи буде ще похолодання у квітні?

  • Циклони над Білоруссю та Туреччиною принесуть в Україну короткочасні дощі та, можливо, подекуди грози 17 – 18 квітня. Похолоднішає вже з 19 квітня. Посилений вітер принесе сухе арктичне повітря. Вночі буде від +2 до +7 градусів, вдень – від +10 до +15 градусів вдень.

  • Водночас в Укргідрометцентрі прогнозували, що на південному сході країни та на Закарпатті на вихідних буде від +14 до +19 градусів.